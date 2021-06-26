原本四分五裂，軍閥割據的中國，因著抵禦外侮的需要，同時一部份軍閥的地盤已受到侵略者日寇的掠奪佔領，各軍閥間不得不團結起來，救亡圖存。抗日勝利之後，表面上各黨各派都向蔣先生輸誠靠攏，中國已是一個統一的中國，蔣先生也成為這個象徵性統一中國的唯一領袖，這促使蔣先生對權勢的壟斷與行使，不作第二人想。

在各黨各派服膺蔣先生的統治中，唯一持異議的是中國共產黨和民主同盟，也許正因著戰爭的成就，更增進了蔣先生對贏得內戰的自信，他在抗戰勝利後，國共內戰的前期，未能運用政治的妥協，推遲內戰的爆發，寔屬失策之至。

一個一貧如洗的中國，再經八年的堅苦卓絕抗戰，民生凋敝，國事蜩螗。這時候人民望治心切，主政者應以我不入地獄，誰入地獄的犧牲精神，予民休養生息，切忌衝動，掀動干戈。美國鑒於中國和平的重要，曾派特使馬歇爾將軍來華，調停國共之爭。國內各界也鑒於和平之重要，在各方奔走呼籲下，促成政治協商會議。上世紀七零年代，在美國讀到蔣勻田著「中國近代史轉捩點」一書，其中對國共和談記述甚詳，雖事隔四十年，猶能記憶事件梗概。為使存真不虞誤傳，曾上網向臺北國家圖書館查閱該書，搜尋結果，答案為零。

導致政協破裂的關鍵，據蔣勻田先生書中敘述，為行政院四十席政務委員配額觸礁，不為中共及民盟接受。原議各黨配額，中共與民盟共十三席，兩者要求十四席，取得院會的否決權。中共同時聲稱此多出的一席，願讓與民盟，被國民黨當局拒絕，談判到此破裂，隨之內戰宣告爆發。

從上述中共要求十四席配額，並將爭取到的第十四席配額讓予民盟，說明中共的妥協意願甚強，他們在強大國軍壓力下，沒有取勝的把握，甯舍武力鬥爭，轉向長期的政治鬥爭，故雅不願從事內戰的冒險。茍執政的國民黨稍予妥協，放眼未來的執政與建設，以當時蔣先生及國民黨的聲望，可謂眾望所歸，若能勵精圖治，中共要想在短時間內奪取政權，幾乎沒有可能，這是蔣先生的最大失著。

之後的歷史發展已無容贅述，徐蚌會戰失敗，致蔣先生的聲望跌至穀底，要求蔣先生下野之聲，響澈全國，蔣先生於一九四九年元月二日宣佈下野，這在他老人家生命的激流中，造成他極大的恥辱感，心態一生中再未得到平衡，凡他老人家感到對他有輕視的人和事，他都會下意識的尋求報復。白健生將軍只是促成他下野的最後一根稻草，追隨蔣先生來台共同反共，他卻不領情，殺之而後快（事見谷正文將軍回憶錄）。（待續）（作者為陳大權，現居美國紐約州）