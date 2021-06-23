行政院核發中火燃氣機組特種建築執照，台中市政府要求不得違法動工。對此，國民黨質疑蔡政府集權獨裁，不尊重地方政府的裁量權；蠻橫的行徑不僅違背中央與地方分權的地方自治精神，也背離蔡英文總統的減煤減碳承諾，不顧台中市民的健康安全。

國民黨也正告蔡政府，應該尊重地方政府的自治權，且以台中人健康為重，切勿一意孤行，與民意為敵。

台中火力發電廠將興建2部燃氣機組，由台中市政府進行都審中，不過，經濟部長王美花昨說，中市府要求中火都審超過法律授權範圍，政院已發出特種建築執照。中市府今天強調，中火仍須受都市計畫法規拘束，不得違法動工。

對此，國民黨指出，蔡政府曾以一紙公文廢除台中生煤管制條例，現今又廢掉地方的都市設計審查權，蔡政府的鴨霸蠻橫，令人感覺就是拿台中市民當敵人，寧願犧牲台中市民的健康也要力挺中火擴建。

國民黨表示，蔡政府不斷向人民保證台灣不缺電，但一直火力全開；如今打算擴建台中火力發電廠，卻不願接納台中市政府「先拆再建」建議，也就是拆除老舊的燃煤機組，再新建燃氣機組，且要以機組的發電量等比例的拆除。

國民黨說，即使經濟部曾經口頭承諾燃氣機組運轉後再拆燃煤機，但依照蔡政府種種專斷獨裁的作為，其承諾如何讓人民信服？國民黨堅決支持台中市政府的立場，應該要先拆再建，中央擴建中火，一定要得到台中人的同意。

國民黨批評，疫情仍在發展，亟需中央政府努力圍堵疫情，全民齊心拼防疫之際，經濟部與台電卻在拼偷襲，利用在野黨與輿論關注疫情，偷襲台中民意，這種行為不正當也不合理。