楊國珍（右）的理念與自己相符，便決定成為加盟主，選在嘉義縣民雄鄉能吸引學生與工業區客群的地方開店，目前現在接受教育訓練當中。（馮惠宜攝）

全台三級警戒在延長，餐旅服務業紛紛喊撐不住，旅行社業者詹慧宜和先生在業績歸零下，不捨讓員工失業，決定加盟手搖飲店開創斜槓財源，她坦言，這次疫情比SARS嚴重，預估2023年國內外旅遊市場才能復甦，但他們也看到主攻外帶市場的手搖飲店受衝擊小，希望可以斜槓找到出路。

來自嘉義的詹慧宜和先生經營專營台灣國內外的旅遊業務的甲種旅行社16年，即便公司規模不大、只有10人一起打拚，但是景氣最好時，一年可達6000萬元的業績，去年全球爆發疫情，忍痛將原本佔95％的國外旅遊轉成國內旅遊，營業額勉強有400萬到500萬之間，還能維持不裁員。

只是沒想到台灣會進入三級警戒，業績直接歸零，雖然有政府員工四成薪補助，這也讓他們想開斜槓人生，在觀察後發現外送外帶的餐飲比較不受影響，在挑選後加盟「TEATOP 第一味」計畫以自家旅行社基地嘉義民雄開分店，透過昔日服務的工業區為基礎，提供不一樣的商品。