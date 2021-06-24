民眾原期盼三級警戒可在28日解封或是微解封，但指揮中心經評估後決定，昨(23日)宣布維持疫情三級警戒2週，也就是至7月12日止。對此，民眾黨立委蔡壁如昨在臉書提到，在疫苗還未達到群體免疫效果之前，是不是微解封？她認為還是應該謹慎因應，「除非政府已經針對可能的疫情發展做好沙盤推演，可以在微解封之前，把目前6%的接種率擴大到60%以上。」

指揮中心23日表示，國內疫情由於國人的努力，得到良好控制，但目前跨區傳播事件仍然存在，而世界各國因解封太快致疫情再起的經驗亦歷歷在目，為確保國人健康，經評估後決定，全國再同步維持疫情三級警戒2週，也就是至7月12日止，用2週的時間換得國人平安，希望大家共體時艱，共同抗疫。

對於三級警戒要不要微解封？蔡壁如23日晚間在臉書分析，台北農產公司是台灣的縮影，是南來北往蔬菜水果拍賣量占全國30%的場所，所謂的「同島一命」，這裡應該是最好的寫照；她說，當北農第一果菜市場出現疫情的時候，5月21日她在醫療的第一線，當時的萬華還是熱區，第一線的抗疫人員用盡全力作戰中，有人確診，就拚命救人、拚命解隔離，從本土疫情大爆發的5月中旬以來，已經一個多月了，沒有間斷，是拿命在拚搏。

蔡壁如直言，6月初第二果菜市場傳出確診，和平篩檢站出動快打部隊，要先去各大市場進行場勘、溝通，用一個多星期的時間，把所有在市場的工作人員，包含員工及每天南來北往的攤商，進行全面性的篩檢；他們害怕篩出陽性，少一個月的收入，全家人就一個月沒飯吃，這些因為怕影響生計而隱瞞疫調的甘苦人，社會何苦自相殘殺？我們不是同島一命嗎？台北在承受台灣。

因此蔡壁如認為，「所以在疫苗還未達到群體免疫效果之前，是不是微解封？我認為還是應該謹慎因應，尤其現在印度變種病毒株的潛在威脅下，不適合貿然開放。除非政府已經針對可能的疫情發展做好沙盤推演，可以在微解封之前，把目前6%的接種率擴大到60%以上」。

最後，蔡壁如說，「當然持續三級警戒，對於民生經濟發展的影響極為重大，普發現金可以是及時雨，但是對產業發展的規劃，尤其是後疫情時代，政府想好了嗎？」