台北市包括寧夏夜市等部分夜市，29日起「微解封」，在限外帶、禁內用原則下逐步復業。台北市議員游淑慧坦言，這是一個大膽的決定，且知道有人在看台北笑話、準備作政治批鬥，但封得越久、經濟死得越快，她認為，生計與生命要尋得平衡點。

「夜市微解封，一個膽大的決定」，游淑慧昨在臉書表示，很多媒體或政治人物可能都虎視眈眈、磨刀霍霍在等，甚至斷言微解封會成為疫情破口，但她並不反對，也知道有人在等台北開解封第一槍，也有人在看台北的笑話，甚至準備當作政治的批鬥。

游淑慧指出，台北的主要經濟活動是服務業 ，封得越久、經濟死得越快，生計與生命要尋得平衡點，且這波疫情讓夜市攤商真的是受創慘重，餐廳店面還能維持低度的營業外帶， 甚至知名餐廳推出折扣時常常大排長龍，但夜市攤商不行。

夜市攤商當然也怕群聚跟人流複雜，游淑慧則舉例白天的菜市場，透過分流處理兼顧攤商生計和民生需求，她認為這是三方問題，包括市府要做好監控和應變、攤商要做好衛生和分流、消費者要做好防護和自覺。

游淑慧說，防疫靠多方配合，不是只要求某一方不斷的犧牲，在等待疫苗的過程中， 大家仍要生活和工作，就像她的團隊，地方服務、市政會勘、配合防疫等，也是一邊膽顫心驚、一邊繼續工作，「生活、生計、生命……大家都努力地維持平衡！」