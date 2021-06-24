儘管有美系外資針對祥碩(5269)出具報告指出，受到ABF載板供給緊張，祥碩最大客戶AMD可能無法獲得足夠的基板來封裝其CPU，將衝擊AMD占比祥碩營收貢獻，將祥碩評等由中立至賣出、目標價由1100元到1055元，但最新資料顯示，祥碩獲亞系外資力挺，看好其並未受到天津飛騰事件衝擊，晶片出貨穩定，下半年表現將優於同業，故將祥碩目標價由1500元調高到1750元、評等買進。

亞系外資表示，預計祥碩第四季的營收表現年增長幅度有機會領先台灣無廠晶圓產業，主要是因為在產能緊張下，祥碩將持續獲得更多的市佔率。

亞系外資表示，儘管先前有天津飛騰的禁令，祥碩5月營收出現反彈，且6月將延續，顯示祥碩持續向大陸客戶出貨，這意味著祥碩是不會立即受到飛騰禁令的影響，祥碩的品牌客戶持續要求祥碩出貨，顯示出祥碩的晶片依舊在穩定出貨中。

展望下半年，亞系外資表示，預計祥碩第三季、第四季營收季增分別為21%、19%，祥碩為少數營運表現可以優於產業平均水準的，儘管產能緊張，但根據調查，祥碩因為在2020年營運表現強勁，故有利於其確保更多的產能供給，與部分PC晶片同業相比，使祥碩成為USB集線器、數據多工器和數據包交換晶片的市佔率獲得者，故將祥碩目標價由1500元調高到1750元、評等買進。