蔡英文總統今天頒授參謀總長黃曙光「二等寶鼎勳章」表示，我們聯合作戰能力已經在去年漢光演習中，完成第一次聯兵營戰力驗收；今年也新增兩個後備旅，要強化「常後一體」的戰力訓練。現在潛艦國造動工已拿出具體的成績，讓國人看見我們的決心。

蔡英文總統頒授勳章時，對黃曙光讓國艦國造如期如質進行，並讓國防戰力改革有突破性的進展，表達高度肯定。她首先代表國人感謝黃曙光在這40多年的軍旅生涯中，為守護國家、保護人民，所做出的貢獻和付出。

蔡英文表示，黃曙光是她上任後第一位晉升的上將。不僅在海軍司令任內，讓國艦國造如期如質進行；在擔任總長期間，更讓我們的國防戰力改革有突破性的進展。

她說，我們的聯合作戰能力已經在去年漢光演習中，完成第一次聯兵營戰力驗收；今年我們也新增了兩個後備旅，要強化「常後一體」的戰力訓練。這一路走來非常不容易，特別是她交付給黃總長的潛艦國造任務，更是遇到許多挑戰。

但是蔡英文強調，在黃曙光不畏困難的衝勁下，不管是政府和民間的合作協調，還是技術取得問題，我們都一一克服了。現在潛艦國造已經動工，拿出具體的成績，讓國人看見我們的決心。

她說，從黃司令到黃總長，從國艦國造到軍事制度改革，許多重要的工作，黃曙光都有深入的參與，留下許多重要的成績，值得肯定。她除了要代表國人，再一次感謝他為國家所付出的青春歲月，也要請他務必持續對國軍貢獻心力，讓中華民國國軍不斷精進。