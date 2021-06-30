國防部長邱國正送副部長張冠群政績輯影冊等各類紀念品。軍聞社提供

國防部今日歡送榮退的參謀總長黃曙光上將，以及調任總統府戰略顧問的軍備副部長張冠群上將，二位功成身退的將領，除了表達獻身軍旅數十載以來的不捨與感恩之情，也贈語勉勵國軍官兵袍澤持續發揮團隊精神，共同為國家建軍備戰工作盡最大的努力。

歡送典禮上午在國防部博愛營區舉行，由部長邱國正主持，頒贈黃曙光、張冠群政績輯影冊等各類紀念品，感謝他們服務軍旅期間，對國軍建軍備戰工作的卓越貢獻。