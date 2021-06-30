國防部歡送總長黃曙光、副部長張冠群 20:382021/06/30 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正送參謀總長黃曙光政績輯影冊等各類紀念品。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長邱國正送副部長張冠群政績輯影冊等各類紀念品。軍聞社提供 國防部今日歡送榮退的參謀總長黃曙光上將，以及調任總統府戰略顧問的軍備副部長張冠群上將，二位功成身退的將領，除了表達獻身軍旅數十載以來的不捨與感恩之情，也贈語勉勵國軍官兵袍澤持續發揮團隊精神，共同為國家建軍備戰工作盡最大的努力。 歡送典禮上午在國防部博愛營區舉行，由部長邱國正主持，頒贈黃曙光、張冠群政績輯影冊等各類紀念品，感謝他們服務軍旅期間，對國軍建軍備戰工作的卓越貢獻。 桃園市固安計畫啟動 經濟部長王美花視察觀音快篩站 劉冠廷揪莊凱勛 露肌回饋觀眾 #國防部 #歡送 #張冠群 #黃曙光 #副部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉嫌調包毒品、私吞贓款 首次開庭基隆3警認罪獲交保 20:032021/06/30 社會 中油破管汙染紅柴坑 民團、立委轟海保署疏失 04:102021/06/30 地方新聞 北市寧夏路未封、夜市沒隔板 黃珊珊：五星級高標準控管 17:302021/06/30 生活 雲林縣110學年國中小學校長遴選結果出爐 4校長初任 13:062021/06/30 寶島 北京不滿稱台灣「國家」 日官方：副防長個人想法 16:162021/06/30 國際 林佳龍買200箱芒果挺果農 黃偉哲感謝協助行銷 11:172021/06/30 生活 日本防衛副大臣示警 應保護台灣 04:102021/06/30 國際大事 大陸央行副行長李波 接IMF副總裁 04:102021/06/30 話題觀察 歐國盃》英格蘭2：0淘汰德國 烏克蘭延長賽絕殺瑞典 10:492021/06/30 體育 李婉鈺爆與張克帆7年情斷內幕 驚見「床底下不堪一幕」心碎分手 18:452021/06/30 娛樂 人行副行長李波 可望出任IMF副總裁 04:102021/06/30 全球財經 政治熱門新聞 蔡政府這項政策你滿意嗎 最新民調一面倒 - 政治 聽不下去蘇貞昌這些話 施正鋒不忍了：是在做夢嗎 - 政治 陳時中團隊買疫苗沈富雄用3句英文形容 旁人笑翻 - 政治 遭館長砲轟5字 周玉蔻爆氣開嗆蔡英文這句 網友大驚 - 政治 年輕人對民進黨支持度降低？ 沈富雄曝原因狠酸一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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