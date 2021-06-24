彰化和美線東路靠近交流道南下出口處火燒車，事故導致車流回堵塞到國道，國三和美南下路段車流中午過後才恢復暢通。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化傳真）

彰化和美線東路靠近交流道南下出口處火燒車，事故導致車流回堵塞到國道，國三和美南下路段車流中午過後才恢復暢通。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化傳真）

國道三號彰化和美交流道匝道口通往平面道路線東路路段，24日上午10點多傳出聯結大貨車火燒車事故；聯結車司機因發現車頭冒煙，機警下和美交流道欲查看，不料車頭隨即起火燃燒，並殃及後方載運的礦泉水，雖無人受傷，但事故導致車流回堵近2小時，中午才恢復順暢。

滿載礦泉水的聯結車，從苗栗出發準備前往嘉義，南下行經國三和美路段，突然車頭冒出白煙，司機機警下交流道查看，車頭竟迅速起火燃燒，所幸消防隊火速趕到撲滅火勢；後續由警方請司機通報貨運行前來排除事故，直到中午左右才恢復車流暢通。

國道七隊快官分隊長黃昱維表示，當時事故導致車流回堵到國三南下路段，不少原本要下和美交流道匝道的汽車駕駛不耐久候，違規逆向倒車往另一個匝道離去，此行為已明顯違規；將依道路交通管理處罰條例第33條第7款處3000元以上、6000元以下罰鍰。

黃昱維呼籲，行駛國道上遇到任何突發狀況，應配合遵從現場處理員警的指揮，若有交通違規的情形，警方將調閱監視器等相關資料循線追查後，製單舉發。