南投縣衛生局30日立即由埔里基督教醫院至仁愛鄉華崗地區民眾專案採檢，防堵病毒。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣衛生局30日立即由埔里基督教醫院至仁愛鄉華崗地區民眾專案採檢，防堵病毒。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

屏東移工曾搭確診司機車 南投今緊急採檢仁愛鄉華崗民眾

屏東縣一名印尼移工因曾與Delta變種病毒確診的白牌車司機接觸，竟逃逸到南投縣仁愛鄉華崗地區打工，29日出現發燒症狀送醫治療，經核酸檢測結果為陰性，南投縣衛生局30日立即由埔里基督教醫院至仁愛鄉華崗地區民眾專案採檢，防堵病毒。

南投縣衛生局屏東縣逃逸移工，由於打工時接觸者難以防範，今日即啟動專案防疫措施，衛生局委請埔里基督教醫院至仁愛鄉華崗地區民眾專案採檢，民眾接獲通知趕快來篩檢站篩檢，第一時間了解自己的健康情況。

縣府指出，該名由屏東擔任漁工轉道來南投打工的逃逸移工，曾搭乘確診的個案司機（案14289）駕駛的白牌車，依規必須隔離14天，隔離期限要到7月3日才解除，但他經由朋友介紹，搭計程車來仁愛鄉華崗地區的茶園打工。

本來應該居家隔離，卻趴趴走，找到移工後立即送到集中檢疫所，不料出現發燒症狀，到醫院治療時，昨天出現發燒症狀送醫治療，再做核酸檢測結果為陰性。

由於該名移工曾在仁愛鄉華崗地區停留23小時，仁愛鄉公所清潔隊針對足跡進行清潔消毒，被匡列與移工接觸的14人由衛生局進行專案篩檢。

南投縣衛生局今日委由埔里基督教醫院至仁愛鄉華崗地區民眾專案採檢，展開防疫措施。