「疫調簡訊」疑遭警方辦案不當利用的爭議，司改會24日呼籲，指揮中心應盡速協調，由法務部、內政部正式發函禁止調取「疫調簡訊」進行犯罪偵防，且偵查機關辦案應基於客觀性義務，不得調取「疫調簡訊」。

司改會也聲援「吹哨者」張淵森法官，肯定他願意出面發聲，使政府機關及社會大眾重視此一問題，司法實務更應嚴格把關，在國內疫情嚴峻之際，「超前部署」的同時，法制更應該加緊跟上腳步，才能讓防疫不生破口。

司改會發表4點訴求，首先是法務部應研議修法，徹底檢討「一票全都錄」之通訊監察法制；在完成修法前，指揮中心應盡速與相關單位協調，禁止為偵防犯罪目的，主動調取「疫調簡訊」，已取得者則不得使用。

另外，「疫調簡訊」是以防疫、保障人民生命健康為唯一目的的特別措施，過去並不存在，偵查機關自然也無法透過此方式特定人們的位置資訊。因此，必須澄清的是，禁止檢、警、調藉「疫調簡訊」偵辦犯罪，也不會影響既有打擊犯罪的手段。

司法機關作為權利保障的最後防線，在非常時期下更應扮演關鍵守護人權的角色，司改會呼籲，法院於核發通訊監察書時，應依《通訊保障及監察法》規定，指示執行人員不得調取「疫調簡訊」，如有違反撤銷原核發的通訊監察書。