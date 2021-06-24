特斯拉執行長馬斯克表示，當太空服務公司SpaceX旗下星鏈公司（Starlink）的現金流達到可合理預測的狀態，就會讓這家提供高速網路連結服務的公司上市。

馬斯克發布推文表示：比這更快上市會非常痛苦。將盡我所能給予特斯拉長期股東優先權。

馬斯克此番發言是在回答推特上的一個問題，一名位用戶問他「對我們希望在未來投資星鏈的股票首次公開發行（IPO）有什麼想法？對特斯拉散戶投資人的優先權（first dibs）有任何想法嗎？」

去年，SpaceX總裁Gwynne Shotwell提出分拆星鏈，並進行IPO的想法。

星鏈是一個由數萬顆低軌道衛星組成的網路計畫，旨在為全球提供高速的連網服務。

目前星鏈已經發射近1,800枚衛星，雖然這對總共將發射12,000枚衛星的總體計畫而言只是一小部份，但也足以達成初步的全球覆蓋率了。SpaceX總裁Shotwell表示，這1,800枚衛星最快9月就能全數進入軌道位置，為星鏈投入初步的全球營運奠定基礎。

星鏈網路自去年10月起開放測試，目前已經在美國、澳洲、紐西蘭等11個國家提供試用服務，用戶須預繳499美元購買Wi-Fi路由器等硬體裝置，並繳交月費99美元。馬斯克此前表示，星鏈的訂戶已經超過50萬人。

馬斯克曾表示，星鏈將成為其更大規模計畫的重要資金來源，例如開發Starship火箭將付費客戶送上月球，以及讓人類可以探索並殖民火星。