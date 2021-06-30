台美恢復召開「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，雙方是否針對強化半導體產業製造鏈達成共識？經濟部次長陳正祺表示，我方有提出半導體合作是可以互惠互利的項目，建議雙方在人才、科技、研發、相互投資等議題深化關係，美方對此表示肯定，並願意繼續討論具體合作。

針對台美TIFA復談達成的共識，行政院政務委員鄧振中表示，由於雙方過去4年多沒舉行TIFA會議，因此台美特別就雙邊經貿情勢做了盤點，針對未來如何深化智慧財產權、政府法規透明、投資議題、供應鏈、數位貿易、貿易便捷、國際經貿組織合作進行討論，雙方也都有非常高的共識，預計將成立工作小組持續討論。

鄧振中表示，這是非常好的結果，預料未來雙邊的關係不會只是1年開1次會，會持續的發展下去。至於下次會議將於何時舉行？他表示，這次會議並沒有討論，但相信應該會成為常態性活動。

對於美方有意強化半導體製造，台美是否在供應鏈議題上達成共識？經濟部次長陳正祺表示，美國總統拜登非常重視供應鏈的議題，除要擴充美國製造能量，更要與盟友合作，而台灣就是合作的對象。

因此，陳正祺說，我方有提出半導體合作是可以互惠互利的項目，建議雙方在人才、科技、研發、相互投資等議題深化關係，美方對此表示肯定，也願意繼續討論具體合作。

對於鋼鐵業關稅議題，陳正祺表示，台灣有針對這個項目向美方提出關切，希望美方盡速檢討關稅，取消對我國鋼鐵銷美的關稅，這部分未來會繼續討論。

此外，有關美方課徵台灣輪胎反傾銷稅的議題，陳正祺表示，事實上美方的輪胎業並未因我國出口而受到損害，很遺憾還是被課徵反傾銷稅，對於未來的行政複查，我方會爭取應有的權益。