台灣疫情三級警戒延長；資深媒體人楊照今表示，現在看得夠清楚了吧，「一直以來我們就只有一種防疫、抗疫的方式──管制人民行動，只有在這件事上做得最成功」。

楊照今在臉書指出，「威權塑造的標準答案，許多人不思不考就接受的，是我們不需要民主」。爭取民主的人，要相信民主的根本價值，更要有充分的思考與表達能力，反駁瞞天蓋地，從教育體制到宣傳媒體創造的反民主說法。

他舉例，疫情指揮中心握有的絕對大權，是「非民主」的，而賴以對抗疫情、控制疫情的主要方式，就是靠指揮中心的「非民主」式強制管控。

他說，放眼世界，到現在仍然能夠實施入境強制檢疫隔離的，似乎只剩下台灣和中國大陸了，這樣的現象代表了什麼？代表正常的民主國家不可能進行這種強度的管制。透過民主機制做的決策，無法用這種方式來控制人民行動，取消人民自由。

他指出，去年台灣自信滿滿喊出「Taiwan Can Help!」，那真的是有點狂妄的誤會。控制疫情很成功，但方式是不可能在世界其他國家，尤其民主國家複製的。不只是別人沒有像台灣這樣的海島條件，能夠嚴格控管國境，更重要的是，民主國家不可能用這種戰爭狀態的緊急管制，卻能持續管制那麼久。那是明顯違反民主原則，絕對通不過別人的民主制度考驗的。

他說，別人不可能訴諸這種管制，所以一時之間看起來狀況極度混亂，刺激引發台灣社會更高度的自滿。然而這就是一般民主制度應對問題的方式，沒有簡單、統一的標準答案，於是多元社會進行多元試驗，找出各種從不同角度試圖解決問題的辦法。

他說，「而我們呢？就卡在自己得意的標準答案裡」。一直以來就只有一種防疫、抗疫的方式──管制人民行動，只有在這件事上做得最成功。到現在，還是只能訴諸延長三級管制的方式來應對已經存在了一年多，已經在世界各國各地試驗出百百種處理方式的疫情。

他認為，一個民主國家只能訴諸「非民主」的管制，還自豪於自己的管制做得最嚴密最好，這不太對勁吧？這看起來不是很像是極權國家才會有的價值心態？更糟的，不只用「非民主」的方式管制，還用「非民主」的方式制定疫苗政策，這太恐怖了。

他表示，為什麼國產疫苗如何產生，不需經過民主討論、決策，施打疫苗順序可以不經過民主程序討論？如此明顯違背民主體制，在其他民主國家絕對不可能發生的事，不只在台灣發生了，而且還很少人質疑，很多人欣然接受甚至強力辯護。

他表示，「經歷了這場疫情，在國際眾目睽睽下，我們之後究竟還能如何宣稱自己是一個民主國家？」