更新內容09:10）台61線彰化芳苑南下路段188公里處，今(25)日清晨4點50分發生一起驚悚車禍，一輛化學曳引槽車，猛力追撞大貨車，由於撞擊力強大，化學槽車當場車身斷兩截，車頭與車身分離，彈飛出1、20公尺，兩車橫躺堵住兩線車道，造成南下交通塞爆，回堵數公里，所幸化學槽車陳姓司機僅受到輕傷，送往彰濱秀傳醫院救治，貨車林姓司機則無大礙，警方仍在調查事故發生原因。
警消表示，今天上午消防漢寶分隊4點48分接獲通報，台61線南下芳苑路段188公里處，有嚴重車禍，隨即前往派員前往現場，5點13分芳苑分隊也前往支援，發現化學曳引車橫躺在路上，後方回堵至少3公里以上，零件散落一地。
警方表示，初步了解林姓駕駛所駕的大型曳引車故障停放在路肩，當時林姓駕駛下車站在後方指揮，而後方駕駛化學曳引車的陳姓駕駛疑似未注意車前狀況，閃避不及直接撞上，造成這起事故發生，雙方都沒有酒駕情形，但詳細的肇事原因還有待調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。