所幸化學曳引車駕駛僅受到輕傷，送醫後無大礙，但詳細的肇事原因仍有待釐清調查。(翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真)

更新內容09:10）台61線彰化芳苑南下路段188公里處，今(25)日清晨4點50分發生一起驚悚車禍，一輛化學曳引槽車，猛力追撞大貨車，由於撞擊力強大，化學槽車當場車身斷兩截，車頭與車身分離，彈飛出1、20公尺，兩車橫躺堵住兩線車道，造成南下交通塞爆，回堵數公里，所幸化學槽車陳姓司機僅受到輕傷，送往彰濱秀傳醫院救治，貨車林姓司機則無大礙，警方仍在調查事故發生原因。

天清晨彰化台61線發生一起重大車禍，一輛化學曳引車追撞另一部大型曳引車，撞擊力道強大，化學曳引車車頭當場彈飛出來，脫離原本位置至少1、20公尺遠。(翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真)

警消表示，今天上午消防漢寶分隊4點48分接獲通報，台61線南下芳苑路段188公里處，有嚴重車禍，隨即前往派員前往現場，5點13分芳苑分隊也前往支援，發現化學曳引車橫躺在路上，後方回堵至少3公里以上，零件散落一地。

警方表示，初步了解林姓駕駛所駕的大型曳引車故障停放在路肩，當時林姓駕駛下車站在後方指揮，而後方駕駛化學曳引車的陳姓駕駛疑似未注意車前狀況，閃避不及直接撞上，造成這起事故發生，雙方都沒有酒駕情形，但詳細的肇事原因還有待調查釐清。