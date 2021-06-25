近期全球聚焦通膨問題，部分專家憂心通貨膨脹是否像1980年代吞噬美國經濟，但美國財長葉倫和聯準會主席鮑爾都認為不必擔心，目前通膨是短期性的。財信傳媒董事長謝金河表示，美國面對通膨，看起來一派輕鬆；反觀大陸官方對付通膨，從鐵礦石、熱軋鋼板到豬價出手壓抑價格，對抗通貨膨脹如臨大敵。美中通膨攻防，一推一擋的角力，牽動未來經濟大局！

謝金河在臉書發文指出，上周（17日），美國路易斯安那聯準會主席James Bullard接受CNBC訪問，主張FED明年要升息，這個鷹派主張，與多數鴿派認為2023年才升息的共識很不一樣，18日道瓊工業指數大幅下跌533.37，全球輿論焦點都在討論通膨的問題。

此時，老江湖的財政部長葉倫出來說：我不認為會出現通膨的問題，任何短期通膨上升都是短期性的。聯準會（Fed）主席鮑爾也說：未來幾個月，就業增長會加快，但通膨是短期性的。而經濟學大師克魯曼也現身說：隨著經濟重新適應新常態，通膨會逐漸降下。這幾位美國財金界大咖都告訴大家通膨沒事，不要擔心。

謝金河提到，5月，美國的CPI到達5%，核心CPI也到3.8%，這是1980年代以來新紀錄，不少聯邦政府的聯準會主席都跳出來，擔心通貨膨脹會不會像1980年代那樣吞噬美國的經濟？不過這個時候，葉倫、鮑爾都跳出來告訴大家不要擔心，這是因為二手車、機票、旅遊、服飾成衣帶動的物價上漲，加上去年5月是封城最肅殺的月份，高通膨對照的是去年最低的基期，美國面對通膨，看起來一派輕鬆。

謝金河說，反觀中國官方上下一致對付通膨從鐵礦石到熱軋鋼板，相關部委出手猛打，甚至到約談鋼企主管，這回讓鐵礦石價格從225美元左右跌至180美元，銅價也從10680美元跌回9553美元，最厲害的是豬價瞬間暴跌65%，北京對抗通貨膨脹如臨大敵，中間生產原料價格大幅上漲，但終端消費物價不能漲，一切以穩定為要務。

「這可從中國5月PPI（生產者物價指數）達9%，CPI只有1.3%穿著出端倪，4月PPI6.8%，CPI0.9%，PPI與CPI的缺口加大，這是眼前中國經濟最大的挑戰。」謝金河強調，從通膨角度來看，一端拚命升火，一端拚命滅火，美中一推一擋的角力，下一回合怎麼演變？牽動未來經濟大局！