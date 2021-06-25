台東1名男子今年3月在工地喝保力達後騎車回家，在行經一處山路時撞見一整群台灣獼猴在路上，竟動念想橫跨護欄抓取野猴，最後不慎摔落邊坡送醫，警方事後驗出他的酒測值為0.293毫克，依觸犯公共危險罪送辦；法院發現他曾有多次酒駕前科仍學不乖，判刑5月，併科罰金3萬元。

判決書指出，該男子在今年3月3日在大武鄉1處工地飲用保力達藥酒後，仍酒駕騎普通重型機車，在騎經達仁鄉鄉道東70線3公里處時，看到路旁有1群台灣獼猴，竟下車欲翻越護欄、抓取野猴，沒想到過程中卻不慎摔落邊坡遭路人看到報警送醫。

男子經送醫後無大礙，台東馬偕紀念醫院幫忙警方做抽血酒測，發現騎酒測值為0.293毫克，已觸犯公共危險罪，移送台東地檢署起訴；台東地方法院事後審酌男子已有多次酒駕前科，未因刑之執行完畢而生警惕作用，此次抽血測得酒精濃度達0.293毫克，大幅逾越法定標準0.05毫克，因此判刑5月，併科罰金3萬元。

不過許多民眾誤認保力達為提神飲料，事實上其為「藥酒」含酒精成分，近年來也有多起喝保力達後開車上路酒測值超標的社會新聞；也有醫師實測過，若僅喝3杯保力達酒測值就會超標，其1瓶酒精濃度約等同2瓶啤酒，如果長期飲用會還會傷害肝臟機能。

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