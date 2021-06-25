國內新冠肺炎疫情雖見趨緩，但整體防疫仍不可輕忽，配合疫苗陸續展開施打，使包括疫苗接種險的防疫保單持續熱賣。金管會統計，防疫保單截至21日承保件數達715.77萬件、保費收入達42.41億元，短短一周便增加41.7萬件、3.69億元。

理賠件數及金額方面，金管會表示，防疫保單截至21日理賠件數5053件、理賠金額3.92億元，一周內便大增1531件、1.2億元。保險局副局長王麗惠表示，主因理賠申請多在出院或隔離結束後，因此理賠件數及金額會出現落後情形。

其中，銷售最多的台產防疫保單，截至21日已核保件數375.99萬件、保費收入17.94億元，理賠件數3396件、理賠金額3.3億元，一周內增加967件9千萬元。王麗惠表示，台產防疫保單總收件量396.17萬件，預計本月底前可全數完成核保。

單看保障施打後出現不良反應可能的疫苗接種險，迄今已有富邦、安達、兆豐、和泰、南山、新光等6家產險業者推出保單產品。截至21日總承保件數64.03萬件、總保費收入約1.81億元，短短一周亦分別增加達8萬件、約2千萬元。