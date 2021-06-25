新北市地政局今上午舉辦第一區動工祈福典禮，適逢疫情三級警戒，祈福儀式選在戶外空間舉辦。

新北市府啟動新泰塭仔圳市地重劃，第一區今年初由榮工工程得標，25日申報開工，總發包金額96億元；新北市地政局長康秋桂出席祈福動土儀式並表示，第一區預計2025年完工，除了防汛為開工首要工項外，區內數條30米計畫道路、7處臨時停車場及公園的滯洪設施施作，也是重點工程。

新泰塭仔圳市地重劃總面積397公頃，位在泰山、新莊交界，因鐵皮違章工廠眾多，新北市長侯友宜上任後展開整頓，共分兩大區開發，第一區為新莊中正路以北、面積276公頃，第二區為中正路以南、面積121公頃。

新北市地政局今上午舉辦第一區動工祈福典禮，適逢疫情三級警戒，祈福儀式選在戶外空間舉辦，康秋桂到場參拜並表示，除祈求疫情平安外，也祈求重劃工程順利。

康秋桂說明，第一區工程預計2025年完工，因應每年5至11月為防汛期，地政局與新莊公所、泰山公所已列管重劃區內易積淹水的三處，包括泰山區新北大道五段、民生路以及新生路，預備多台抽水機，定期清淤草埤圳，未來也將在公園用地設置臨時滯洪池，做為工程期間的防汛之用。

康秋桂指出，除了確保防汛工作外，區內數條30米計畫道路、7處臨時停車場、相關公園的滯洪設施施作也是重點工程，待自動搬遷期過後，將拆除現有建物、整地及施工，屆時將公布交通維持計畫，並提前告知周邊居民以及通勤用路人，盼能舒緩施工交通黑暗期。

新北市地政局補充，至於第二區部分，第一批集中發放補償費、救濟金，日前因疫情延期，地政局除了改採通信及線上預約2種申請模式，並以匯款方式發放外，待疫情趨緩後，將再辦理統一集中發價作業。