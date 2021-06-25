王思平去年與男友牙醫師宣布結婚後，隨後同年生下了寶貝女兒，家庭生活相當幸福，經常分享家庭生活與育兒點經驗分享。昨（24日）王思平在社群上表示：「最近身體覺得胸悶！」並使用快篩試劑檢測，讓她坦言：「等待快篩的過程，讓我回想起許多人生所經歷的事。」

王思平日前（24日）在Instagram限時動態分享防疫生活：「前幾天覺得胸悶，呼吸不順暢，等待快篩試劑的過程中，人生跑馬燈跑了好幾回小劇場，想說如果有確診的話，寶貝女兒怎麼辦…」還好最後快篩結果是陰性，這時讓當媽媽的王思平放鬆了一口氣。

王思平相當擔心快篩的結果，還好身體檢測結果為陰性。（圖/王思平 IG)

王思平坦言：「待在家裡面，就很容易胡思亂想，沒事就是最好的事，但還是覺得胸悶呀！」這段防疫期間都在家裡滑手機，感覺已經有一兩個禮拜沒有化妝了，並買一些飾品來做居家佈置。

王思平日前發文與蔡詩芸同框的照片，她在此貼文寫下：「我們是曾經的微風女郎第一屆雙人團體，妳永遠是這麼的有自信，喜歡妳有什麼，就說什麼的率真，想起以前年輕時候，一起出去玩的時光，時間過的好快！」蔡詩芸也在此貼文底下留言回應：「我們那時真的很愛玩！ 一輩子的姐妹！愛妳！」