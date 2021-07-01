疫情嚴峻，第一線採訪媒體仍須到案件現場，染疫風險也跟著升高，新北市議員張錦豪、泓佑生技公司執行長楊沛泓得知後，共同捐贈百劑居家型快篩試劑給基隆市外勤記者協會，希望讓第一線採訪人員進行篩檢，維護自身安全。

張錦豪表示，媒體工作者大都需要前往採訪現場，若防護上有疏失，染疫風險便大大提升，加上病毒非常狡詐，曾出現染疫者未出現任何症狀；近期疾病管制局開放民眾可以自行購買居家型快篩劑進行篩檢，便尋找廠商添購百劑快篩劑準備贈送給第一線的採訪人員。

他進一步指出，基隆市與新北市相連，金山、萬里、石門、瑞芳、汐止等地區也都是由基隆駐地記者負責採訪，所以取得第一批試劑時，便與基隆市外勤記者協會理事長黃煜傑聯繫，表達想捐贈篩劑。

張錦豪說，目前有準備百劑給媒體朋友們使用，將會視實際狀況，增減篩劑數量，希望將篩劑贈給真正在第一線拼命為國民採訪新聞的媒體工作者，此外，疾管署近期已將第一線採訪的媒體工作者列為施打疫苗的第七類對象，若在施打前先自行篩檢，也能降低施打時的風險。