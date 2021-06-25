台美雙方今日宣布，第11屆台美貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement TIFA）會議將於台北時間6月30日下周三，透過線上視訊會議召開。行政院經貿談判辦公室晚間發布新聞稿表示，此次會議我方將由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表偕同相關單位代表參加，雙方將就現存經貿議題進行盤點、並將討論未來提升及深化台美經貿關係的相關途徑。

行政院經貿談判辦公室表示，本次TIFA會議距離上次間隔近5年，雙方安排此次會議代表台美經貿關係將隨著雙邊整體關係提升而加溫。因應全球貿易局勢改變，許多新的議題已納入貿易領域，透過TIFA會談，有助我國經貿與國際接軌。

行政院經貿談判辦公室強調，台灣是國際產業供應鏈中重要的一環，也是美國可信賴的夥伴。透過此次TIFA會議，將更有助於突顯我國經貿地位，促進其他各國與我經貿往來的信任和深度。