美國商務部周五(25日)盤前公布5月個人消費支出物價指數 (PCE)年增率3.9%，高於前值的3.6%，核心PCE年增 3.4%，同樣高於前值的3.1%，再創30年來新高紀錄，不過符合市場預期，月增0.5%，略低於預期的0.6%，美股3大期指上揚。美股周五開盤上漲131.28點、以34328.10點開出，太空旅遊公司維珍銀河開盤飆漲21%。

截至台灣時間25日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲132.08點或0.39%、暫報34328.90點；標普500指數上漲6.03 點或0.14%、暫報4272.52點；那斯達克指數上漲15.86點或0.11%、暫報14385.56點；費城半導體指數上漲7.07點或0.22%、暫報3260.87點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲11.37美元或1.67%、暫報691.19美元；台積電ADR股價下跌0.16美元或0.14%、暫報117.08美元；聯電ADR股價下跌0.040美元或0.42%、暫報9.50美元。

美國總統拜登24日宣布與美國兩黨就1.2兆美元基建計畫達成協議，從原本的2.3兆美元大縮水。維珍銀河在盤前獲得美國聯邦航空總署 (FAA)認可，可以將客戶送往太空，替太空商務旅行再創可能性，該公司股價開盤大漲超過21%。