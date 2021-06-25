台灣本土疫情大爆發，指揮中心也三度延長三級警戒，不少店家撐不下去，紛紛宣布熄燈出售店面。台南知名鴻品牛肉湯也挺不過這波疫情，公告7月底熄燈，痛批政府無能，慘遭綠營支持者出征狂刷一星負評。
衛福部長陳時中曾在去年5月力挺鴻品牛肉湯，出席宣傳活動並合照，事後也被鴻品當作粉專大頭貼，如今老闆卻表示一個月燒掉7、80萬，看不到盡頭，只好熄燈，讓不少老饕錯愕不已。
然而由於在公告中批評政府無能，鴻品也遭綠粉大舉出征，直奔Google評價狂刷一星負評抵制：「藍色的牛肉湯，喝不下去」、「全世界都有疫情，不只台灣」、「自己無能怪政府，給你一星」、「東西不差，但賠錢就怪政府無能，老闆看來不太厚道」、「怪政府咧，政府無能去年你就要收了啦」、「慢走不送」、「民進黨做這麼好，都是白藍扯後腿」。
不少網友看到後也紛紛留五星力挺：「店家敢說實話，必定童叟無欺，真材實料」、「罵政府就要被出征，好可怕」、「希望老闆快點東山再起，讓這好味道繼續流傳」、「綠衛兵果然可怕，馬上大舉出征」、「幫老闆補血」、「這年頭不能說真話的，加油」、「市政府旁邊居民來支持，對某些人來說黨真的罵不得呢」。
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