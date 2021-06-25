崔天凱駐美8年任期跨越了歐巴馬、川普和拜登共3位美國總統，這位現年68歲資深外交官也見證了美中關係發生巨變的時期。圖為2013年崔天凱剛上任駐美大使出席美國智庫研討會。（圖／中新社）

美國《有線電視新聞網》CNN近日針對中國駐美大使崔天凱即將離任發表評論稱，在北京尚未宣布駐美大使繼任者之前，美中兩國將處於一個建交以來極罕見的、雙方都沒有正式派任大使的外交真空時刻，這可能是兩國關係更加惡化的最新跡象。

CNN的評論說，崔天凱是中國歷任駐美大使當中在任時間最長的一位，他的8年任期跨越了歐巴馬、川普和拜登共3位美國總統，現年68歲的這位資深外交官見證了美中關係發生巨變。一方面北京變得更加自信，華盛頓則視中國的崛起為挑戰現有國際秩序的戰略競爭對手和潛在威脅。

崔天凱告別其駐美大使職務的信中說，中美關係處於關鍵的十字路口，美國調整對華政策，雙方都面臨合作或對抗的選擇。

担任中国驻美大使八年有余，我将于本周离任回国。代表我的国家出使美国是我毕生荣耀，非常感谢多年来为我履职提供大力支持的各位朋友。回国在即，我将带走在美多年的美好回忆和各位给予我的友谊。中美都是伟大的国家，希望我们能以长远和战略眼光看待中美关系，为我们共同的未来继续努力。 — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) June 22 2021

但是，卻在兩國關係進行大幅轉變的時刻，雙方卻即將出現外交真空狀態。美國前駐華大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)去年11月美國大選前離開北京，前外交官尼古拉斯．伯恩斯 (Nicholas Burns)據說是最有希望的繼任者，但拜登政府至今尚未正式宣布。

CNN分析稱，這種罕見的外交真空狀態，再次體現美中兩國這個全世界最重要的雙邊關係出了大問題。

評論說，美中關係在川普時期從貿易糾紛擴大到地緣政治競爭，拜登則更視之為威權與民主的體制之爭。崔天凱原應在65歲退休，但美中關係緊繃延後了退休的日期，他是典型的中國老派外交官，善於以溫和的態度和有節制的語氣表達堅定的立場。這種做法讓他與北京的年輕「戰狼外交官」有出現很明顯的差別，崔天凱曾經批評他的同事、外交部發言人趙立堅有關新冠病毒起源於美國軍方實驗室的言論，他在接受美媒Axios訪問時答道：「我們怎麼能相信所有這些瘋狂的事情？」

CNN最後說，曾有媒體傳出中國外交部副部長秦剛可能接任駐美大使一職，但秦剛沒有擔任過大使職務，也不像崔天凱有那麼豐富的對美外交經驗。在目前緊繃的美中關係來說，幾乎所有的重要決策都必須由北京決定，中國大使幾乎沒有迴旋餘地。