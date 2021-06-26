軍事新聞網站「Military.com」報導，美國海岸防衛隊近期退役「阿奎德內克號」（WPB 1309）和「阿達克號」（WPB 1333）等2艘島級巡邏艇，其中「阿達克號」曾在2001年911事件中做出極大貢獻，部分美國民眾和議員呼籲將其保留作為紀念館，而不是賣到國外。

根據報導，「阿達克號」15日已於中東的巴林海軍支援設施（Naval Support Activity Bahrain）退役，結束其32年的服役生涯。她和「阿奎德內克號」等兩艘排水量約164噸的巡邏艇在中東執勤18年，當地任務已由5月底抵達的哨兵級巡邏艇「茅斯洛普號」（WPC 1141）和「高德曼號」（WPC 1142）接手。

「阿達克號」32年服役生涯中，有18年在中東渡過。（圖／DVIDS）

911事件發生後，「阿達克號」是首批抵達紐約港的海岸防衛隊艦艇之一，而在艇長麥肯茲（Sean MacKenzie）上尉的帶領下，該艇擔任臨時海運疏散任務的指揮中心，協調自曼哈頓下城（Lower Manhattan）撤離超過50萬人，直到晚間才將任務移交給「塔荷馬號」巡邏艦（WMEC 908）。「阿達克號」全體成員也因此獲頒當時海岸防衛隊最高團體榮譽「美國運輸部長優異單位獎」（Secretary of Transportation Outstanding Unit Award）。

「Military.com」指出，美國政府計畫將「阿奎德內克號和「阿達克號」做為「國防剩餘物資」（EDA）出售給印尼海事安全局（Bakamla）；不過非營利組織「阿達克號歷史協會」（U.S. Coast Guard Cutter Adak Historical Society）正持續遊說政府將該艦捐出來，作為911事件的紀念館，並已獲得比利拉基斯（Gus Bilirakis）、克利斯特（Charlie Crist）、澤爾丁（Lee Zeldin）等眾議員的支持。該組織強調，將「阿達克號」賣給印尼，將無法榮耀該艇成員們所展現出的英雄情操。