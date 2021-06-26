「有線電視新聞網」（CNN）、「半島電視台」（Al Jazeera）等外媒26日報導，為避免來自印度的Delta新冠肺炎（COVID-19）變種病毒繼續傳播，澳洲已下令擴大封城範圍，除原先的第一大城雪梨（Sydney）和其東部郊區外，將進一步包含更廣泛的周邊地區。

報導指出，衛生當局表示，由於新感染案例持續增加，讓政府需要擴大封鎖範圍。新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）已宣布，雪梨周邊的藍山（Blue Mountains）、中央海岸（Central Coast）和臥龍崗（Wollongong）等地區，將同樣進入封鎖狀態，持續到7月9日。

「半島電視台」指出，先前的封城集中於雪梨商業區和東部郊區，影響約100萬人；但在封鎖令進一步擴大後，估計約有500萬人的行動受到限制。貝雷吉克利安在記者會中強調，由於情況惡化程度超出預料，讓政府「不得不做出此決定」，並說在面對如Delta這類高傳染性的變種病毒時，短期封鎖「是行不通的」。

在封城期間，除無法在家中進行的工作或學業、採購民生必需品、就醫、總人數低於10人的戶外運動之外，其餘理由皆不得外出；新南威爾斯州的其他地區也會對公眾集會進行限制，最多僅允許5名訪客進入家中，室內須配戴口罩，並重新啟動每人4平方公尺範圍的社交距離規定。

繼先前宣布暫停與新南威爾斯州的免隔離旅遊泡泡之後，紐西蘭也已決定，將進一步暫停與澳洲全境的旅遊泡泡，持續至29日；21日起到過澳洲者則須接受病毒檢測。