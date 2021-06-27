62歲李姓女子日前以為自己被詐騙20萬元新台幣，她趕緊報警。警方經調閱監視器畫面，發現是李女丟錯信箱，且騙徒也沒有現身；李女一時慌張，讓警方及時保住李女的血汗錢。

楠梓警分局加昌派出所說，李女23日到派出所報案，稱她被騙。原來，她接獲騙徒來電，騙徒假冒檢察官，聲稱李女涉及刑事案件，需要提供身分查驗，並要求李女交出提款卡及密碼，查證有無不明金流來源。

李女不察上當，將名下提款卡及密碼裝進信封袋，放在自家樓下信箱內。待返回樓上住家，她愈想愈不對勁，遂向家人查證後發現可能是詐騙手法。李女趕緊下樓，發現提款卡及信封都不見了，驚覺卡內的20餘萬元可能不保，趕緊到派出所請求警方協助。

警方除一邊安撫李女外，也陪同李女到住家大樓調閱監視器，發現李女因為緊張，把裝有提款卡的信封放錯到隔壁住戶的信箱內，且經警方調閱監視器畫面，詐騙車手沒有現身。

李女對警方的協助十分感激，感謝警方的協助。警方也呼籲，民眾若接獲詐騙資訊，可立即撥打165及110請求警方協助，任何機關不會以電話指示民眾至ATM匯款和面交金錢及物品，多一分細心與查證，就少一分遭受詐騙的機會。