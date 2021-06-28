高雄20歲無業的柯姓男子異想天開，從橋頭搭捷運再轉乘計程車，花了近千元車資到苓雅區某超商偷儲值點數，自以為犯案手法縝密，卻被眼尖的店員發現，立刻報警遭逮，並查扣2張儲值點數卡（總價值約4000元），柯男被捕後直嘆「得不償失，CP值真的太低」，警方全案依竊盜罪嫌將柯男移送法辦。

據了解，柯男目前無業，獨自居住在橋頭區，近期對網路應用程式平台上新推出的手遊十分心動，但因沒錢購買軟體，因此動上歪腦筋，遠從橋頭搭乘大眾運輸工具南下至苓雅區，再隨機找一個沒人認識自己的便利商店伺機行竊點數商品卡。

柯男從橋頭搭捷運到文化中心站，再搭乘計程車在市區不斷亂繞，途中涉獵可以伺機下手的超商，整個南下的過程不僅耗費超過2個小時，更花了將近千元的車資，以為這樣可以混淆自身行蹤，再神不知鬼不覺偷走夢寐以求的點數卡。

警方表示，由於柯男進入超商後不斷四周環顧，可疑行徑引起超商店員注意，隨後發現柯男偷偷將超商架上的點數卡放置隨身包內，於是先行通報警方，在柯男準備離開超商之際，店員立刻上前詢問，可能因為首次犯案，柯男被店員攔阻時，一時無法反應，只能呆愣在原地，警方到場後柯男坦承不諱，直嘆「真的是得不償失，CP值太低了！」警方隨後將柯男以竊盜罪現行犯移送法辦。