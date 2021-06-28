在28日舉行的廣州市疫情防控新聞發布會上，廣州市政府副秘書長高裕躍表示，廣州國際健康驛站正在緊鑼密鼓建設中，預計今年9月將投入使用。

日前，中國工程院院士鐘南山在接受媒體採訪時透露，廣州正在郊區建設一個占地25萬平方公尺的廣州國際健康驛站。健康驛站有別於現有的隔離酒店，有5000個獨立的房間，將嚴格按照隔離要求，保證人員不會交叉感染。