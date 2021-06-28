5000個獨立房間 廣州國際健康驛站9月啟用 12:402021/06/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣州國際健康驛站正在緊鑼密鼓建設中，預計今年9月將投入使用。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在28日舉行的廣州市疫情防控新聞發布會上，廣州市政府副秘書長高裕躍表示，廣州國際健康驛站正在緊鑼密鼓建設中，預計今年9月將投入使用。 日前，中國工程院院士鐘南山在接受媒體採訪時透露，廣州正在郊區建設一個占地25萬平方公尺的廣州國際健康驛站。健康驛站有別於現有的隔離酒店，有5000個獨立的房間，將嚴格按照隔離要求，保證人員不會交叉感染。 三級警戒延至7／12 沈富雄一首詩批政府昏庸：國際級笑話 降低群聚染疫風險 力積電7月2日股東會增設網路直播 #廣州 #驛站 #國際 #5000 #獨立 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 團結在「疫」起 萬豪國際推美食地圖包 09:012021/06/28 生活 日媒：美國第一夫人 將出席東奧開幕 04:102021/06/28 話題觀察 《國際社會》新冠確診數 韓5天以來首降至500例 11:262021/06/28 財經 開台滿周年! 5G用戶 電信三雄拚H2倍增 04:102021/06/28 財經要聞 防止中美競爭變災難 台灣是關鍵 04:102021/06/28 產業財經 《國際經濟》英國、新加坡開啟數位貿易談判 09:272021/06/28 財經 《造紙股》營運轉佳 士紙獨紅續攻 11:262021/06/28 財經 富達國際：波動增 仍看好經濟重啟題材 11:502021/06/28 財經 屏東12確診研判均為Delta變異株 專家促返國全部集中檢疫 04:102021/06/28 焦點要聞 投影機給你大螢幕 04:102021/06/28 時尚消費 《國際社會》CCUS助攻 2060中國脫碳如虎添翼 08:532021/06/28 財經 兩岸熱門新聞 中俄加速開發反隱形雷達 數百公里外讓美F22、F35破功 - 兩岸 全球首條智慧高速公路2022杭州開通 建造成本超越高鐵 - 兩岸 白鶴灘水電站今日正式投產發電 單機容量世界最大 - 兩岸 北上廣深年輕人 已無法獨立買縣城房 - 兩岸 - 旺報 拘捕行動持續 香港蘋果日報前主筆馮偉光機場遭捕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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