測試大廠京元電子(2449)群聚染疫事件暫獲控制，針對近期外籍移工安排、員工分流上班等諸多爭議，公司對此發布5點聲明說明澄清，表示已要求負責住宿管理的人力仲介公司改善缺失，並在前進指揮所報告核准後改採分流異地上班，後續將持續加強落實相關防疫措施。

針對外籍移工用餐狀況及宿舍亂象，京元電說明，外籍移工同仁住宿及生活管理均委託人力仲介公司負責，該外籍移工宿舍產權非公司所有。針對仲介公司將其工業廠房部分樓層空間作為宿舍違規使用，已要求仲介公司1周內將住宿同仁遷移至合法宿舍。

由於疫情爆發涉及大量同仁短時間內緊急降載匡列移出至檢疫旅館，以及檢疫期滿經過數度快篩、PCR檢測陰性後遷回重行安排降載宿舍，京元電表示，仲介公司在兵荒馬亂、人力吃緊狀況下或有疏漏，均已在最短時間內要求仲介公司立即改善。

對於取消員工分流上班爭議，京元電說明，移工群聚事件爆發初期，因內部廠區空間不足，無法在不同廠區間分流異地辦公。為兼顧防疫中心「分艙分流」指導，公司將辦公室間接單位人員分成3班輪流居家上班，做為緊急因應。

京元電表示，公司期間除遵照防疫中心指導，針對同仁休息、用餐區域、時間、動線重新規畫及擴增，落實做好防疫優化管理，經指揮中心前進指揮所報告核可後，完成竹南新廠1樓空間辦公區域建置，讓辦公區域的同仁能採分流異地上班方式取代居家上班。

京元電說明相關5項措施：

一、所有同仁每日2次於公司開發的防疫APP填寫健康聲明書，由廠護負責監看並電話關懷有狀況的同仁身體狀況、居家環境狀況、就醫情況，並取消有狀況同仁及無填寫者的門禁，直到狀況排除。

二、辦公室工作同仁進、出口分流、保持社交距離，每日消毒4次，尤其是高流量的上、下班時間前後。

三、管制生產線同仁分流，工作樓層、置物櫃、廁所、休息室均安排在同樓層，不得跨區、互不交流。

四、各樓層無塵室內再分區，各區錯開休息時間，不同時出現在休息室。無塵衣、無塵鞋依各區分開擺放，降低交叉感染機率，分區人員在組與組使用休息室完畢後指派專人先清消，再進入使用。

五、進出無塵室的Air Shower，每次進出人數由至多4人降至2人。

京元電表示，公司去年即成立防疫組織、訂定許多防疫規範，每日召開會議檢討各項因應對策，但此波疫情襲擊來的又快又急、防不勝防。面對疫情艱難，基於企業社會責任，縱使知道將面對責難與指正，公司仍在第一時間勇於面對、發出警訊並遇事處事、為所當為。

京元電強調，自5月底外籍移工群聚感染事件發生後，公司全體動員拚盡一切資源匡列緊急處置及清消，在最短時間內安排全員快篩及大規模PCR檢測。目前被匡列隔離同仁在隔離期滿後，均會完成PCR檢測通過後才能回廠，確保高規格安全環境。

京元電表示，無論本外籍同仁均為公司最重要資產，將會持續強化同仁的各項關懷及照顧。日後將持續檢討及調整內部相關設施、措施，依據指揮中心指引及各界提醒，加強及落實相關的防疫措施，將風險降低在最小範圍。

京元電除感謝所有同仁共同面對，也特別感謝指揮中心第一時間成立前進指揮所，由執行長王必勝協同整合領導相關部會及地方政府，以最專業及有效率的專案小組運作模式，在短期內將相關疫情控制在一定範圍，並衷心感謝媒體及社會各界基於愛護京元電的若干指正。