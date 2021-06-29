宏碁資訊（6811）與全球技術夥伴合作，今年將科技防疫解決方案提升至2.0，「科技防疫2.0解決方案」也為今年5月營收注入動能，客戶導入AEB專業顧問服務，打造遠距居家辦公環境，從安全連線、資安策略、雲端協同辦公到整體遠距辦公管理，建立企業遠距韌性，快速恢復關鍵營運效能。5月宏碁資訊營收4.4億元，年增111.16%。

AEB宏碁資訊表示，今年在金融業跟中小企業的客戶經營上都有顯著的突破，這些客戶在面對疫情上，很積極的導入數位轉型並同時運用強化自身的韌性。

AEB宏碁資訊依客戶需求，調整客戶成功團隊(Customer Success Managers)規模並結合專業顧問，以客戶需求為核心，在地端與雲端間作最好的整合，可快速精準判讀企業需求並提供成本最適化的可行方案。

AEB宏碁資訊員工逾300人，近150位為專業技術人員，超過500張相關雲端及各類原廠證照，服務超過2500家企業，結盟全球超過200家優質產品夥伴，提供企業前瞻且具體可行的資訊解決方案。

AEB宏碁資訊表示，當企業提供員工通暢的居家辦公網路連線，資安環境也將面臨新的考驗，為大幅降低網路上的惡意風險，又不使IT疲於奔命，從員工遠端安全連線開始，宏碁資訊幫助企業為員工啟動居家上班安全之旅，重新定義資訊安全模式，不論企業原生環境為地端或私有雲、公有雲、混合雲，啟動多因子認證與即時監管並阻擋異常行為與非法違規設備，守護任何位置的使用者、應用程式和數據。

至於雲端協同辦公和營運管理工具解決方案，AEB宏碁資訊協助企業複製如同在辦公室中的工作場域，從員工打卡，行動簽核，行動辦公連結至公司內部資源與團隊多方視訊會議協作等。其中除微軟常見的生產力工具，宏碁資訊更提供產品開發雲端平台Fusion 360，讓產品設計製造工作者，基於雲端協作CAD、CAE、CAM與Project Management的產品創作平台，將工業和機械設計、模擬、協作和製造加工結合為一，不受距離限制，可隨時與世界各地協力廠商進行即時協作編輯討論。

AEB宏碁資訊全球技術合作夥伴包括Microsoft，IBM，Adobe，Autodesk，Trend Micro，Vmware，Vennam，Quest，Veritas，Micro Focus等。