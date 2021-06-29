陽明股價今(29日)盤中創下173元的新高紀錄，終場以平盤作收，很多股民在高檔戒慎恐懼，而已持有陽明2萬張的台驊投控今董事會決議，以不超過10億元額度內的自有現金，參與認購陽明海運現金增資，以維持良好供應商關係以及財務性投資目的。

台驊董事長顏益財曾喊出「一張不賣、奇蹟自來，反向加碼、綿延不絕」的16字箴言，如今已成為散戶琅琅上口的投資名言， 顏益財認為，缺櫃、塞港到第3季前都難緩解，到明年仍舊看好，短時間不考慮獲利了結。在陽明股價頻創新高下，台驊決議加碼的動作也備受矚目，陽明此次現金增資將採詢價圈購方式辦理，現增價格將待7月董事會通過。

台驊是在5、6年前基於策略型考量，參與陽明現金增資、私募，擁有陽明股票2萬多張，其中，私募1萬張每股成本價10.48元，而在陽明跌到7元時，還曾在市場加碼買進，5月中航運股股價重挫時，台驊也有加碼買進。

台驊投控今日股價也是開高走低，終場收在237元，下跌7元，跌幅2.87%，是目前航運股中股價僅次於萬海的。