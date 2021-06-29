成本支撐助力，LDPE、PP、PS現貨報價止跌反彈，LDPE彈升30美元；PP、PS分別上漲15、10美元。另，在布蘭特原油站上76美元，加上韓國新產開車不順暫停，先前拉回整理明顯的乙烯，現貨報價也止跌回升，每噸價格重回900美元。台塑（1301）、台達化（1309）、台化（1326）、國喬（1312）與台塑化（6505）營運加分。

大陸PE進口依存度占比45％以上；PP進口依存度比較低，占比18％，進口主要是中東、北亞，前三大進口來源韓國、沙特、新加坡。在油價彈升，加上大陸PE下游各行業開工率有所上升，主要港口聚烯烴庫存下降，PE內銷報價上漲150元人民幣。

分析師指出，雖然近期需求趨緩，但原料端價格強勢，成本支撐明顯，且目前聚烯烴產業庫存不高，警惕海外風險帶來的供應端縮量導致短期供需錯配。近期大陸PP庫存去化相對PE較慢，PE需求觸底後走勢趨穩。

此外，雖然近期ABS報價拉回整理，但目前ABS現貨利差仍達5～600美元（噸），仍屬較佳水位，PS價格也出現反彈，有助台達化、台化、國喬營運走堅。

國喬轉投資的漳州奇美廠，45萬噸ABS產能，計畫7月中投料，8月進入量產，因擔心在大陸一口氣開出太多產能，將造成現貨市場排擠效應，預計將部份產能移往東南亞銷售。

台達化大陸古雷石化區的EPS新廠計畫2023年第四季投產，第一階段規劃產能20萬噸，銷售市場擬耕耘浙江、杭州等地，預期市場需求達50～60萬噸，應可去化新增產能，市占率搶占不錯的話，將進行第二階段10萬噸的投產。

分析師認為，大陸今年SM新增產能預計推升全球SM產能18％。SM產能大量增加，將壓抑SM價格表現，有助ABS、PS廠商長期產品利差。