前幾日，美國空軍對敘利亞真主黨陣營發動空襲，稱為「固有決心行動」(Operation Inherent Resolve )，然則這也引來了真主黨的報復，美軍發言人在推文中說，駐敘利亞美軍在星期一遭到一連串火箭彈襲擊，雖沒有人傷亡，但部隊也用火砲加以還擊。

軍事網(Military.com)報導，參與過伊拉克的反伊斯蘭國戰役的美軍發言人馬羅托上校(Col. Wayne Marotto)在推特上說，火箭彈的攻擊沒有造成人員受傷，設備的損失正在評估中。

他沒有說明襲擊發生的確切地點，也沒有說明誰可能應對此負責。

馬羅托還說，美軍基地在遇襲後，立即對發射火箭彈的可能位置，以大砲來還擊，這是出於自衛的行動。

這場火箭彈襲擊事件，發生在美國空軍派出F-15E 「打擊鷹」(Strike Eagle) 和F-16C 「戰隼」(Fighting Falcon)戰鬥機，對伊拉克-敘利亞邊境的空襲後一天。五角大樓表示，伊朗支持這些邊境上的民兵組織，包括卡塔伊布真主黨( Kata'ib Hezbollah )和卡塔伊布賽義德·舒哈達（Kata'ib Sayyid al-Shuhada 縮寫KSS），他們用伊朗提供的無人機，對美國和北約聯軍發動襲擊。

#Update



Video shared by Iran-linked channels allegedly shows rocket attack on a US base in Deir Ezzur #Syria



The attack is confirmed by coalition sources but no further details yet . pic.twitter.com/m5Q5TgJOcK — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) June 28 2021

在火箭彈轟炸的前一天，半島電視台在推特上發布了一條據稱來自 艾爾-舒哈達(al Shuhada，巴勒斯坦與以色列的衝突城鎮)阿拉伯語消息，內容是：「從現在開始，我們將與美國占領區發動公開戰爭，並以飛機瞄準美軍駐伊拉克基地。」

馬羅托說，襲擊發生在當地時間晚上 7 點44分左右，火箭彈數量不少，而目標是基地的武器庫。

五角大廈還表示，自4月以來，伊朗支持的民兵，至少對美國和伊拉克聯軍基地進行了5次無人機襲擊。隨後，五角大廈也發布了3起空襲的影片以茲佐證。