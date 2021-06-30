新北市汐止區一名男子，2018年9月中在某市場內宮廟的電表室，指侵心智缺陷的女子，又利用女子不知抗拒猥褻得逞，案經胞妹發現姊姊手機內有兩人互傳裸照，向警方報案，士林地檢署檢察官依女子的日記，現場繪製的平面圖與女子證稱曾有指侵行為，涉犯乘機性交等罪起訴。

起訴指出，成年被害女子心理年齡介於6歲到9歲之間，案發當天，男子用鑰匙打開宮廟的電表室，利用女子心智缺陷不知抗拒，對女子伸出狼爪，半年後，在同地點猥褻女子。

事後被害女子的胞妹在姊姊機內，發現有男子的裸體照片，還有姊姊回傳自己的裸照，案經檢察官調查，以犯罪嫌疑不足予以不起訴處分，後經高檢署發回，檢察官傳喚證人，確定被害女子曾打電話給他抱怨，傳「丟丟臉的」性愛影片給被害女子看，並稱遭指侵。

檢察官傳喚被害女子，認定男子利用女子心智缺陷而不知抗拒，對被害女子性交，涉犯乘機性交、乘機猥褻等2罪，依法提起公訴。