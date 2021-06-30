常發生民眾因親屬需照顧，在未仔細查核身分的情況下，不慎誤信非法仲介，聘僱非法外籍移工，北市勞動局長陳信瑜提醒，一旦聘僱非法外籍移工，將違反《就業服務法》規定，恐面臨15萬元以上、75萬元以下鉅額罰鍰，提醒民眾話術陷阱多，聘僱前務必謹慎，以免受罰。

陳信瑜說，疫情期間，移工入境受管制，缺工情形嚴重，導致許多非法仲介出沒，民眾透過自行上網搜尋、他人介紹、非法仲介主動發放名片，或將名片放置各大醫院，供民眾自行拿取，且標榜「一通電話，立即上工」、「政府立案，開立收據」，利用話術技巧，使民眾深信，進而疏於查證，遭受騙上當。

陳信瑜指出，我國聘用外籍移工原則上採申請許可制，需檢送合格文件，向勞動部申請聘雇許可函，才可聘僱移工，非法仲介會利用雇主急需用人的心態，標榜「一通電話，移工可隨到隨用」，媒介非法移工。

陳信瑜表示，一般雇主不用向勞動部申請許可，就可聘僱外國人工作的，一種是合法居留且與在我國設有戶籍國民結婚的「外籍配偶」，另一種是合法居留在學的「外籍學生」，且已申請到工作許可。

陳信瑜說明，國人聘僱外國人前，務必查驗證件並拍照留存，外籍配偶須查驗居留證及依親戶籍資料如戶籍謄本（如外籍配偶已取得本國身分證，即為本國國民，可自由工作）等，外籍學生則須查驗居留證、工作許可函和學生證。

勞動局統計，北市自2019年起至今年5月間，因看護需求誤聘非法移工，2019年裁處金額為500萬元、2020年為547萬5千元、今年為125萬元，一旦聘僱非法外籍移工，將依違反《就業服務法》開罰15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

陳信瑜呼籲，民眾在聘用外籍移工前，務必做到身分和證件的查核，並至內政部移民署「居留證資料查詢」網站（https://icinfo.immigration.gov.tw/NIL_WEB/NFCData.aspx）確認居留證真偽，千萬不可在未查驗身分的情況下，就讓外籍移工上工。