我國疫情依舊嚴峻，職安署去年就曾針對如防疫物資生產如口罩、酒精等行業發起「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫產業勞動條件專案檢查」，今年則因應疫情嚴峻，因此也針對如放寬工時彈性物流業、批發零售業等執行勞動條件專案勞檢；而近期公布的明年勞檢方針也指出，明年將針對如會接觸不特定人的批發零售業、交通運輸業等「強化生物病原體」的危害預防檢查。

據職安署統計，去年的「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫產業勞動條件專案檢查」中共檢查100場次、發現16場次違法，其中違法最多的項次為勞基法24條的「延長工時工資」、勞基法36條的「一例一休」等項次。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組長許莉瑩表示，今年延續去年的「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫產業勞動條件專案檢查」，但因今年除了防疫物資以外，勞動部也放寬批發零售、倉儲物流業等工時彈性，因此這些行業為今年勞動條件勞動檢查的檢查重點，再加上外界認為部分雇主可能會一手拿紓困補貼、一手苛刻勞工，因此也會針對領取紓困的事業單位實施勞檢。

此外，勞動部近日公告明年度勞動檢查方針，將強化生物病原體及營造業高風險危害預防檢查、落實童工及青少年勞動條件檢查、與推動勞工職業災害保險及保護，並將責成各勞動檢查機構及地方主管機關執行相關檢查業務，提醒事業單位應確實遵守，以維護工作者安全及健康。

許莉瑩說，明年將強化生物病原體危害預防檢查，並針對如會接觸不特定人如批發零售、交通運輸業等強化此方向的預防危害；另外，配合《勞工職業災害保險及保護法》擬從明年施行，職安署勞檢時也會檢查如5人以下事業單位勞工是否有納入職災保險中，如發現違法也會一併移給勞保局做後續處置。