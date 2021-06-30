1艘旗后籍漁船於6月29日晚間6時9分在左營軍港外約2浬處海域失火，海洋委員會海巡署高雄與台南海巡隊共派出4艇營救，兩名船員平安。（高雄海巡隊提供／林瑞益高雄傳真）

1艘旗后籍漁船於6月29日晚間6時9分在左營軍港外約2浬處海域，因機艙失火情況危急，請求海巡隊救援。海洋委員會海巡署高雄海巡隊獲報，與台南海巡隊共派出4艇營救，兩名船員平安。

高雄海巡隊6月30日說，因火勢猛烈，這超失火的漁船上的兩名人員跳海逃生，已由附近作業漁船號先行救起，並送至附近作業的一艘漁船上安置，洪姓船長及楊姓船員平安。

高雄海巡隊於下午6時48分陸續抵達通報海域，發現漁船持續燃燒中，火勢相當猛烈。海巡人員隨即以高壓水柱展開滅火救援，將火勢壓制後，但漁船仍有濃煙竄出，巡防艇持續在旁戒護。

由於當晚風勢猛烈，經風勢助長，該艘漁船火勢多次復燃，在巡防艇持續搶救下，火勢於30日凌晨3時40分撲滅，經巡防艇於現場戒護蒐證，未發現油汙外洩，並通報航港局南部航務中心發布礙航公告、漁業電台廣播通知航行漁船避讓。

這起漁船火警，共出動高雄海巡隊3艘艇及台南海巡隊1艘艇一起救難，由於風勢助長殘火，前後花了近9個小時才完全撲滅火勢。