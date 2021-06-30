澳洲周三將防疫封鎖與社交距離措施拓展到更多地區，其四大城市已經進入硬封鎖，以遏阻最早在印度發現之高傳染性的Delta變種病毒加速傳播。

由於數個地方相繼傳出新疫情，目前居家防疫令已經涵蓋澳洲約半數人口，另外數百萬人則必須遵守人流移動限制和強制配戴口罩的規定。

周三起雪梨、伯斯、布里斯本和達爾文四大城市，以及內陸城鎮愛麗絲泉（Alice Springs）的居民將一起進入封鎖狀態。

在大雪梨地區超過500萬居民進入截至7月9日止為期兩周的封鎖狀態之際，其所在的新南威爾斯省周三公布新增22個本土病例，不過這些新增病例都與先前發現的確診者有關。周三的單日確診數雖較前兩日略為增加，但仍低於周日公布、創下這波疫情高峰的單日新增30例。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian在雪梨的記者會上表示，該省現階段的確診數保持穩定，「到目前為止我們對疫情急升的擔憂尚未成真，我們當然希望繼續保持下去」。

自兩周前一名載送海外機組人員的豪華車司機成為頭號確診者以來，澳洲目前累計已有約170個新增本土病例。在這一波新疫情中，新南威爾斯省成為重災區。

此外，南澳洲省公布今年來首批本土確診病例，共有5例，該省表示已控制住這個威脅，因此不必實施全面封鎖措施，但也收緊了防疫措施，包括限縮家庭聚會人數，以及要求居民在公共場合配戴口罩。

昆士蘭周三公布新增3例，西澳洲省公布1例。

隨著澳洲疫情升溫，新加坡周三宣布來自澳洲的旅客自周五起必須進行為期一周的居家隔離。

澳洲透過封鎖和嚴格的社交距離措施、快速的接觸史追蹤，以及民眾的高度配合成功控制住新冠疫情，自疫情爆發以來，其累計確診數僅略逾30,550人，累計染疫死亡人數為910人。該國約2000萬成年人口中，僅有不到5%的人已經完成疫苖接種，也引發接種速度緩慢的抨擊。