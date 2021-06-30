世新、中原、實踐3所大學2018年間欲調漲學雜費，但遭教育部否准，3校因此提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，教育部指3校調漲幅度超過上限，且資訊不夠完備，卻未給予3校說明機會就全部否准，除違反行政程序，也有裁量怠惰之虞，遂判3校勝訴，教育部應依本件判決見解，並考量各校情形，裁量核准基本調幅，可上訴。

全案緣於世新、中原、實踐2018年間欲調漲日間學士班學雜費，調幅依序為2.5％、3.6％、2.5％，3校並於5月底函報教育部。教育部同年6月底審議認定基本調幅為1.85％，前1學年度未調整者最多2.29％，3校的申請均超過上限，且公開說明會應更加開放透明、會議記錄過於簡略、調漲經費的支用項目未臻妥適、助學計畫內容不夠具體等，故決議不通過。

3校提告後，北高行認為，教育部否准理由稱「應更加開放透明」、「過於簡略」、「未臻妥適」、「不夠具體」，並未指明具體瑕疵，也未給予3校補充說明機會，違反行政程序。

北高行並指，3校已依規定將相關資訊公告，並公開校內決策方式、研議過程，及舉辦公開溝通說明會與設置學生意見陳訴管道，教育部初審查核也認定符合審議基準要求，就算認為部分增購設備、師資專案等項目不合理，也不能完全不准調漲，原處分已有裁量怠惰之虞。