逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股30日大漲157.27點，收在17755.46點，收盤再創歷史新高。就技術面觀察，KD指標持續於高檔鈍化，成交量也大於5日均量，多頭氣勢如虹。不過，一旦大盤跌破5日均線，仍建議出脫持股。

個股方面，本周納入投資組合的強茂，5月自結稅後純益1.89億元，年增87％，每股純益（EPS）達0.57元，車用等二極體需求暢旺，加上漲價效益，獲利可望顯著攀升，股價KD指標仍高檔鈍化、5日均線不破再攻。

盤面表現方面，航運股依舊為人氣指標，萬海、長榮、陽明、台驊投控、榮運等指標股亮燈漲停；鋼鐵股人氣也明顯增溫，大成鋼、中鋼的成交值衝上前五名，鋼鐵股成為台股第二大人氣族群。

此外，股價30日強勢創一年新高、KD鈍化的熱門股，則包括榮運、允強、榮剛、長榮、台航、燁輝、新興、春源、強茂、聚和、晶宏、東森、朋程等，均為可短多操作之標的。