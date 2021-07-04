全球金融市場的走向，外銀財富管理均認證「股票唯一」，也就是下半年繼續看好股票投資沒有疑慮。瑞銀財富管理進一步分析，2021年上半年創新紀錄的美股，是由上漲16％的價值股扮演主角，漲幅高於成長股的11％，建議投資人可善用近期回跌的機會，增加價值股的投資部位。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師陳彥甫指出，瑞銀繼續看好能源及金融等類股，並認為與美國、亞洲及歐洲的經濟重啟（Re-opening），將帶動相關的精選股票展現落後補漲的追趕潛力。

陳彥甫說，這一陣子碰到很多客戶、投資人問起，價值股的一波漲幅有沒有走完？是不是要重新回到增長股、科技股？瑞銀財富管理十分看好科技股的長期增長趨勢，只是受惠於經濟重啟和復甦的走勢，包括能源、金融、材料，甚至大的工業，運輸等等，「下半年還會有行情」，而且亞洲的機會比歐美的機會多，資金輪動的不停動能，將為後續帶來增長動能。

外銀財富管理樂觀看待股市前景，歐美經濟增長強勁當然是主因，瑞銀估計，美國2021年經濟增長將達到6.8％，價值型企業與經濟活動的相互聯繫往往更加密切，有望從中大獲裨益。就區域市場來看，亞洲今年受到變異病毒影響，復甦腳步落後，陳彥甫指出，隨著疫苗的供應，下半年會趕上的，現在看到很多的經濟體，尤其像日本，台灣只要疫苗供應不是問題，復甦進度也會加速。