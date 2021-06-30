中市豐原區7歲黃姓男童在今年4月間學柔道遭何姓教練重摔傷重昏迷，昨天晚上宣告不治，台中地檢署檢察官今天會同法醫初步相驗後，將另再擇日解剖。檢方表示，若解剖結果認定黃童死因與何姓教練犯行有因果關係，屬同一犯行，將依傷害致死罪嫌移送法院併案審理。

據了解，7歲黃童今年4月間到道館學習柔道，因不願繼續練習並口出「教練是大笨蛋」等語，導致何姓教練心生不滿，持續對黃童重摔10多次，直到黃童癱軟躺在地無反應送醫急救，導致黃童顱內出血、昏迷等重傷害。

台中檢方在6月4日被依傷害致重傷害罪嫌起訴何姓教練，而男童傷重昏迷在醫院加護病房治療與死神搏鬥70天後，29日晚上宣告不治。黃童雙親悲慟不已，黃母今天悲慟哭求：「不要讓我一個可愛的孩子，就這樣沒有了！」，要求司法還給孩子與家屬一個公道。

檢察官今天會同法醫進行初步相驗。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官相驗後，並與家屬溝通了解案情，將另擇日進行解剖釐清死因。如果經認定男童死因與何姓教練的犯行有因果關係，屬同一犯行，將再以傷害致死罪移送台中地院併案審理。