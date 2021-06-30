「半島電視台」（Al Jazeera）6月29日報導，在歷史性熱浪侵襲下，美國迎來森林野火易發的季節，該類災害去年造成至少37人死亡、損失近200億美元（約新台幣5575億元）。不過專家指出，就今年而言，除了確保消防單位能獲得所需裝備外，政府已「無能為力」，因為相關問題可能要耗時數年才能有所改善。

根據報導，美國總統拜登6月30日將與內閣成員、聯邦緊急事故管理總署（FEMA），以及加州、俄勒岡州、亞利桑那州、內華達州、猶他州等2020年遭野火嚴重影響的州長會面，商議如何在今年炎熱又乾燥的天氣中，因應近年愈來愈嚴重的野火。

史丹佛大學天氣與能源政策主任瓦拉（Michael Wara）表示，FEMA、林務局和土地管理局正盡可能與各州政府保持密切聯繫，但就今年而言，除了確保消防單位能獲得所需裝備外，政府已「無能為力」；史丹佛大學森林環境研究所所長費爾德（Chris Field）也表示，無論政府多麼努力控制風險，都需要數年的時間才足以改善問題。

愛達荷大學地理學系副教授阿巴茲格魯（John Abatzoglou）指出，美國西南部正處於千年來前所未有的大乾旱，不只導致水庫乾涸，也使野火季節更加漫長。而由於西部地區人口增長，讓人為導致的野火數量增加；加上在數十年環保政策推行下，當地森林已過度茂密，容易導致野火迅速延燒。

然而，聯邦政府和州政府仍沒有編列足夠的預算來清理這些「有害燃料」（hazard fuel），且林務局員工不僅工資過低，也由於野火季節延長，讓其沒有時間清理森林中多餘的植被；俄勒岡州立大學森林學院教授貝里（John Bailey）建議，聯邦政府應參考1933年至1942年間的平民保育團（Civilian Conservation Corps），雇用一批人力來管理森林。