6月30日深夜，彰化市地標「喬友大樓」驚傳大火，位於7至9樓的防疫旅館有31人受困，警消奮鬥近9小時才全數救出，最後釀4人死亡，包含3名房客與1名消防員，引人不勝唏噓。對此，彰化縣長王惠美火警後便隨即趕赴現場指揮，今（1）日凌晨更透過縣府發聲明稿表示，火勢延燒導致救援緩慢，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電室內漆黑，更加重搜索困難。

根據彰化縣府聲明稿指出，彰化市地標「喬友大樓」昨夜發生惡火，火場情勢險峻，搜救工作數度暫停中斷，經王惠美指揮調整雲梯車佈署後，三民路這側火場濃煙減少，警消才完成救援任務，可稍早濃煙已造成傷亡。

據悉，喬友大樓內有15層樓高，火勢集中在2、3樓，沒燒到位於7至9樓的防疫旅館，可濃煙在大樓亂竄，4名死者被救出時都疑似嗆傷，失去呼吸心跳，送醫不治，不過詳細死因和意外原因有待進一步釐清。

當時，消防局緊急出動各式消防車輛57輛(化學車6輛、小型水箱車6輛、大型水箱車10輛、救助器材車4輛、水庫車16輛、曲折雲梯車6輛、後勤車9輛)、14輛救護車，消防人員151人，經過9小時努力撲火，終於淸理完火場，王惠美也因此非常感謝消防弟兄盡心盡力的救災。