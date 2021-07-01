台灣疫情持續延燒，新北市泰山一對9旬老夫妻捐出100萬積蓄給新北市政府防疫，向第一線人員表達最大的支持，並由孫子代筆寫信給市長侯友宜。侯友宜則透過視訊，親自向兩位老人家道謝，表示「足感心耶！」比收到1千萬還高興。

國民黨立委洪孟楷昨（30）日與新北市議員宋明宗到泰山協助92歲的李爺爺與89歲的李奶奶捐贈100萬元的善款，他們辛苦一輩子，從年少時努力打拚，以前年輕時也常受人幫助，省吃儉用，存點小錢，現在兒孫已長大，因此想把一點小積蓄，讓它發揮更大的價值，所以想捐出來回饋社會，幫助那些受疫情受到影響需要幫助的人。不識字的老夫婦，也透過孫子代筆寫信，感謝新北市長侯友宜及新北市同仁。

社會局長張錦麗30日上午專程到泰山老夫妻家當面感謝，侯友宜則透過視訊問候，他說，看到阿公阿嬤的100萬支票比看到1千萬還高興，因為這是兩人「辛苦一輩子的老本和QQ儉儉的粒積（積蓄）」，令他非常感動。

阿公阿嬤和侯友宜視訊。（圖／新北市政府提供）

侯友宜也關心是否打了疫苗，阿公說已經打了，很感謝政府；阿嬤則因當天身體稍有不適，因此尚未施打，會安排在最近施打。侯友宜提醒，在打完疫苗後要多喝水、多休息，如有感覺不適，一定要跟醫護人員說，並表示，有兩人的鼓勵和支持，市府一定會更加倍努力，守護好市民的健康和安全。

洪孟楷在臉書大讚「疫情下人性的光輝」，李爺爺與李奶奶如此無私奉獻的精神令人感動。侯友宜也透過視訊向李爺爺與李奶奶表達感激，這份心意真的讓第一線同仁覺得心暖，希望兩位老人家的善行，能讓更多人投身公益，盡己所能地幫助社會、回饋社會，讓對抗疫情的同時，有更多溫暖，團結一心，絕對有信心能打贏這場跟病毒對抗的戰役，讓台灣回歸熟悉的日常。