雲朗觀光集團旗下雲品(2748)今（1）日召開股東常會，通過2020年盈餘及股利分派案，決議配發每股現金股利1元。展望後市，雲品認為面對疫情需要長期抗戰，也許短中期不會好、但長期來看不會壞，將繼續努力嘗試所有可能創新商業模式找到新出路，不會被疫情打倒。

雲品此次股東會亦完成董事全面改選，新任6席董事為董事長盛治仁、總經理丁原偉，雲朗觀光董事長辜懷如、資深副總曾貴蘭、副總暨國外事業處總經理張倚蘭、藝術總監張倚竹，3席獨董為陳慰慈、張鎮安及張汝恬。

盛治仁表示，去年在堅持不裁員減薪、不放無薪假下度過去年疫情衝擊。目前疫情更嚴峻、還不知何時到盡頭，對此創立「雲朗選物」網購平台，讓台北君品酒店料理能外送外賣，並透過集團整合，讓其他分館及委託管理業主在三級警戒期間能有營收入帳。

展望後市，盛治仁認為疫情對觀光旅遊服務業是殘酷的現實，需要長期戰爭，也許短中期不會好，但長期來看不會壞。不過，業者若要能活到最後，現在必須透過豐富的產品跟差異化的服務，來保護員工收入、並確保客戶和員工安全。

盛治仁指出，雲品嘗試所有可能創新商業模式，如日月潭雲品今日推出「防疫桃花源」住房專案，每層樓僅提供給一組貴賓入住，限定為5人以下同住家人，並提供直接到府接送、入住先經快篩，且所有員工均經快篩才能進入飯店、服務期間均居住在館內。

盛治仁表示，日月潭雲品館內清潔消毒正在申請國際認證程序中，完全符合並超越三級警戒標準。希望所有同業都能一起嘗試新的商業運作模式，為觀光產業找到新出路。雲品感謝同仁的努力和客戶的支持，將會繼續努力，不會被疫情打倒。

同時，雲品積極為後疫情時代預作準備，目前正忙碌於各分館的清潔消毒國際認證，以及疫情減緩後開放的各項專案。而「君品Collection」宴會平台部分據點，去年在疫情下業績逆勢成長，今年更與寶元紀集團簽署委託經營案，還有其他合作對象洽談中。

盛治仁表示，雲品亦持續進行永續發展策略及風險管理，透過結合CSR與USR，與各方夥伴進行地方創生及永續旅遊。如今年攜手台泥綠能，展開台東延平鄉紅葉溫泉的復健籌備，未來將委由雲品經營、並和當地旅程業者共同投入地方創生，就是一個最好的案子。