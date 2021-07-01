彰化市火車站前地標「喬友百貨」30日晚間8時發生嚴重火警，起火點在2樓，7、8、9樓為防疫旅館，造成4死21傷慘劇；嘉義特蒐隊成員鄭榮貴事後表示，火警當下有防疫旅館的民眾說聽到警報通知「是在測試，請大家回房間」，認為業者為了防疫，不立即疏散住客，間接導致多人受困，怒罵「是防疫重要還是逃命重要？」

鄭榮貴在臉書發文表示，他在深夜12點半到火災現場，當時火經已發生4個小時以上，他的2名友人分別在12點45分、1點30分救出，2人皆意識清楚並送往醫院救治，不過2點時1名陳姓友人從9樓房間救出，送往秀傳醫院急救30分鐘後不幸身亡，「真是無枉之災」，並難過表示「自己感到無用武之力」。

鄭榮貴表示，火警當下有防疫旅館的民眾說聽到警報通知「是在測試，請大家回房間」，認為業者為了防疫，不立即疏散住客，間接導致多人受困。（記者謝瓊雲攝）

鄭榮貴表示，火警當下有防疫旅館的民眾說聽到警報通知「是在測試，請大家回房間」，認為業者為了防疫，不立即疏散住客，間接導致多人受困。（翻攝自臉書）

鄭榮貴說，據防疫旅館隔離的人說，當下發生火警時，警鈴有觸動並廣播提到「是在測試，請大家回房間」，他質疑明明應該搶時機避難疏散，為何警報會說待在房間；此外火勢如此猛烈，現場雲梯車竟只有1輛，痛批「防疫旅館火警發生，要如何疏散逃離，是防疫重要還是逃命重要，你的想法如何？」

喬友大樓總共燒了近9個小時，導致7、8、9樓的防疫旅館31人受困，釀4死21傷，罹難者中其中1人為消防員陳志帆殉職，另外3名房客的遺體在9樓被尋獲；21名傷者目前有2人命危，住進加護病房，警消將在近期進入火場鑑識，調查起火點和起火肇因。