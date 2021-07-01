高雄大遠百開直播促銷，反應不錯。（高雄大遠百提供）

大立百貨推出寢具特賣會。（大立百貨提供）

國內疫情三級警戒仍未解封，重創民生經濟消費市場。高雄百貨公司業者祭出求生術，漢神打出「感謝祭」推出美、日商品；大遠百找來樓管開直播與民眾互動；新光三越左營店推友好企業選購專區；大立百貨辦寢具、抗菌商品特賣會。

漢神本館及巨蛋兩館1日起至13日規畫「漢神台灣感謝祭」，業者指出，為感謝日本、美國兩國無常捐贈疫苗，特地網羅館內美、日品牌商品，從化妝品、服飾、家電、家用到食品，推出買一送一或買A送B、超殺折扣等回饋，滿額可抽獎或帶走來店禮。

高雄大遠百店長黃友誠指出，疫情衝擊重創服務業，百貨樓管直播搶業績，每日下午在臉書準時開播，銷售業績明顯提升。1日至14日推出「美國周」品牌同慶活動促銷。

新光三越左營店則在官網規畫「友好企業選購專區」，包括知名電子鍋51折起、料理鍋具8折起、清淨機71折起獨家優惠，另生活好物限時箱購2折起。

大立百貨則推出「1929英國比得兔寢具」夏季特賣會，優質商品全面3.8折起，原本萬元雙人床包七件式價格下殺，千元起跳。業者透露，線上購物表單吸引近萬人瀏覽， 特賣會臉書直播更吸引2000多人觀看，買氣不俗。

義享時尚廣場則祭出「宅家fun樂趣」百大美妝、流行服飾5折起。另館內50大餐飲品牌與foodpanda合作，推出刷聯名卡享10％刷卡金回饋。夢時代則搶攻「食」力，持icashpay在指定餐飲櫃位消費不限金額，回饋10％點數。